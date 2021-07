In de nacht van zondag op maandag klaarde het weer een beetje op. Lokaal kon er een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon.

In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en ontstaan lokaal enkele onweersbuien. In het noorden blijft het overwegend droog. Het wordt 21 graden in het westen tot 25 graden langs de oostgrens.

Dinsdag wordt het overwegend bewolkt. Door een storing boven ons land kan er flink wat regen vallen. Ook is onweer mogelijk. Het wordt circa 22 graden. Als de zon even doorbreekt, kan het langs de oostgrens 25 graden worden.

