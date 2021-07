In het noorden en zuidwesten van het land vinden zondag opklaringen voor, maar in de rest van het land blijft het bewolkt. Op sommige plekken in het land vallen enkele buien, soms met onweer. De buien verdwijnen tegen de avond.

Het wordt 21 tot 26 graden. Een zwakke zuidwestenwind zorgt af en toe voor wat verkoeling, waarmee het ideaal weer is voor buitenactiviteiten.

Volgens de meteorologen van Weerplaza hoeven strandgangers voorlopig niet te rekenen op snikhete dagen waarop ze eropuit kunnen. "Juli heeft tot nu toe slechts één landelijke zomerse dag gebracht en de komende tijd komt daar weinig verandering in. Een zomerse waarde van 25 graden of meer is voor ons land te hoog gegrepen."

