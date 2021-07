Argentinië heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de Copa América gewonnen. In de finale werd rivaal Brazilië met 1-0 verslagen. Het resultaat betekent dat Lionel Messi eindelijk een prijs te pakken heeft met zijn land.

Het winnende doelpunt in het Maracaña-stadion in Rio de Janeiro viel in de 22e minuut, toen Ángel Di María de bal na een dieptepass van Rodrigo De Paul over keeper Ederson wipte.

Bij de Argentijnen deed aanvoerder Messi uiteraard de hele wedstrijd mee. Ajacied Nicolás Tagliafico viel na ruim een uur in, terwijl zijn clubgenoot Lisandro Martínez op de bank bleef. Bij de Brazilianen kon sterspeler Neymar het verschil niet maken.

Voor de 34-jarige Messi valt er een last van zijn schouders nu hij eindelijk een prijs te pakken heeft met Argentinië. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar kreeg vaak kritiek doordat hij bij zijn land niet zo bepalend was als bij FC Barcelona.

Met Messi in de ploeg was Argentinië in 2007, 2015 en 2016 verliezend finalist in de Copa América. Op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018 bleef de titel ook uit voor de Zuid-Amerikanen.

Na de verloren Copa América-finale van 2016 besloot Messi zelfs zwaar teleurgesteld een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar daar kwam hij later op terug.