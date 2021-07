Twee decennia lang werd de Afghaanse regering door de VS en NAVO-landen geholpen in de strijd tegen de Taliban. De internationale steun trekt zich momenteel terug. De vraag is: wie springt er in het machtsvacuüm?

Na twintig jaar kwam er eind juni een einde aan de Nederlandse missie in Afghanistan. Ook de meeste Britse troepen zijn inmiddels thuis. De Amerikaanse missie wordt per 31 augustus beëindigd, kondigde president Joe Biden donderdag aan. Vorige week droegen de Amerikanen hun belangrijkste militaire basis Bagram al over aan de Afghaanse regering.

Biden erkent dat de Afghaanse regering niet het hele land onder controle kan houden, maar hij wil alsnog geen nieuwe legermacht naar het land sturen. "De VS is niet naar Afghanistan gegaan voor natievorming", aldus Biden. Volgens hem moeten de Afghanen zelf hun toekomst bepalen.

Wie springt er in het machtsvacuüm?

Door het vertrek van vooral de Amerikaanse troepen ontstaat er een diplomatiek en militair vacuüm. Dat wordt al snel opgevuld. De taliban zeggen vrijdag al 85 procent van Afghanistan in handen te hebben. Eerder op de dag werd bekend dat ze een belangrijke grensoversteekplaats tussen Afghanistan en Iran hebben veroverd. En volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de taliban ook ruim 60 procent van de grens met Tadzjikistan onder controle. Een woordvoerder van de Taliban zei tegen persbureau AFP dat de groepering vrijdag ook een grensovergang met Turkmenistan heeft ingenomen.

Controle in Afghanistan op 5 juli 2021 Controle in Afghanistan op 5 juli 2021 Foto: NU.nl

Iran

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken ontmoette deze week delegaties van de Taliban en de Afghaanse regering. De delegaties lieten weten dat scholen en ziekenhuizen in de door hun bestuurde gebieden gewoon de werkzaamheden kunnen voortzetten. Ook steunen zij geen aanslagen op burgerdoelwitten.

Uit angst voor een grote instroom van Afghaanse vluchtelingen hamerde Iran erop dat voortzetting van het conflict tussen de Taliban en de Afghaanse regering het land niet ten goede zou komen. Vrijdag meldde de Taliban in overleg te zijn met de Afghaanse regering over een staakt-het-vuren.

De taliban vragen ook internationale hulporganisaties hun werk in Afghanistan te blijven doen, en beloven de Islamitische Staat buiten de deur te houden en de drugsproductie in het land te stoppen.

Rusland

Ondertussen zijn de Russen bezorgd over escalatie van het conflict aan de noordelijke grens tussen Afghanistan en Tadzjikistan. Een delegatie van de Taliban was donderdag in Moskou om te benadrukken met de opmars geen bedreiging te vormen voor de Russen of de deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie.

Turkije

Terwijl de VS de militaire basis verlaat, wil Turkije juist iets ten zuiden van Bagram het internationale vliegveld van Kaboel gaan beveiligen. Net als Iran is Turkije bezorgd over een toename in het aantal Afghaanse vluchtelingen. Maar de aanwezigheid van Turkse troepen zou ook een strategische zet zijn en kan helpen een wit voetje te halen bij de Verenigde Staten.