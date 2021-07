Wereldwijd lijden 155 miljoen mensen acute honger. Dat zijn er 20 miljoen meer dan vorig jaar, schrijft Oxfam Novib in een nieuw rapport. Meer dan een half miljoen mensen kampen met een catastrofaal tekort aan voedsel. Dat betekent dat het aantal mensen dat zal overlijden aan honger indien ze geen hulp krijgen, is verzesvoudigd sinds het begin van de coronapandemie.

Per minuut sterven wereldwijd zo'n elf mensen aan honger of ondervoeding. Ter vergelijking: ongeveer zeven mensen per minuut sterven aan de COVID-19.

Oorlog blijft de belangrijkste oorzaak van honger. Ongeveer twee op de drie mensen die honger lijden wonen in een land dat in oorlog is of waar een intern conflict zoals een burgeroorlog gaande is, zoals Jemen en Ethiopië.

Ook de klimaatcrisis en de coronapandemie zijn grote veroorzakers van honger. De afgelopen zeven jaar waren de warmste jaren ooit, met 2020 bovenaan. Het aantal klimaatrampen is sinds 1980 verdrievoudigd. Steeds vaker vinden er stormen, overstromingen en periodes van droogte plaats. Daardoor mislukken bijvoorbeeld oogsten.

Wereldwijd stegen de voedselprijzen met 40 procent. Dat is de grootste toename in meer dan tien jaar. Klimaatverandering en de economische crisis als gevolg van de coronapandemie leiden ertoe dat tientallen miljoenen meer mensen honger lijden.