Het is erg bewolkt, maar op een enkele bui na blijft het droog. Maandagochtend is het een graad of 15. Ook later op de dag overheerst de bewolking en kan er een bui vallen. Af en toe kan de zon doorbreken.

Het wordt maximaal 20 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 4.

Dinsdag blijft het op een enkele bui na droog. De zon laat zich van tijd tot tijd zien en het wordt 20 tot 22 graden. Wel staat er dinsdag een forse zuidwestenwind.

