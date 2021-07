Chili heeft zondag een comité geïnstalleerd, bestaande uit 155 burgers, dat de nieuwe grondwet moet gaan opstellen. Met de nieuwe grondwet zou macht van de elite moeten worden weggenomen en eerlijker over de inwoners van het Zuid-Amerikaanse land worden verdeeld.

Onder de afgevaardigden zijn onder anderen advocaten, docenten, wetenschappers en journalisten. De helft van het comité bestaat uit vrouwen. Daarnaast zijn er zeventien inheemse afgevaardigden gekozen. Een vrouw uit de inheemse Mapuche-gemeenschap is gekozen om de groep te leiden.

Chilenen kozen afgelopen oktober in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet, die moet worden opgesteld door burgers. De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. Het document werd gezien als een van de oorzaken van de sociale ongelijkheid in het land. In een referendum stemde zo'n 78 procent voor het veranderen van de grondwet.

Het comité heeft negen maanden de tijd - met een mogelijke verlenging van nog eens drie maanden - om de nieuwe grondwet op te stellen. Het resultaat wordt vervolgens ingediend ter goedkeuring tijdens een volksraadpleging. Alle burgers van Chili zijn verplicht daarin hun stem uit te brengen.