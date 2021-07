Op de meeste plaatsen start de dag droog, maar in het zuiden komen al vrij snel een paar buien opzetten, mogelijk met onweer. In het noorden weet de zon in de ochtend af en toe door te breken.

In de middag volgen op meer plaatsen buien, mogelijk met veel regenwater en onweer.

Het wordt 18 tot 20 graden in de kustgebieden en onder hardnekkige bewolking en 21 tot 23 graden landinwaarts als de zon even doorbreekt.

