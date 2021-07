Reizigers die naar Suriname willen en een volledige vaccinatie hebben gehad, zijn twee weken na hun laatste prik welkom in Suriname. Ook hoeven zij niet in quarantaine, meldde de Surinaamse regering zaterdag (lokale tijd).

Mensen die niet gevaccineerd zijn of nog maar één prik hebben gehad, zijn alleen welkom als zij toestemming van de Surinaamse regering hebben om naar het land te reizen. Die toestemming krijgen zij als ze inwoner van Suriname zijn of vanwege hun beroep onmisbaar zijn. Voor hen geldt een quarantaineplicht van zeven dagen zodra ze in Suriname aankomen.

Omdat het aantal coronagevallen in Suriname maar langzaam daalt, is de regelgeving voor personenverkeer streng. Het versoepelen van de regels voor volledig gevaccineerden zal mogelijk leiden tot meer vluchten en meer inkomsten voor Suriname.