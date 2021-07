Cyprus heeft zaterdag noodhulp gevraagd van vliegtuigen uit Israël en de Europese Unie om een grote natuurbrand op het eiland te bestrijden. Het vuur wordt aangewakkerd door harde wind en hoge temperaturen en diverse dorpen zijn al geëvacueerd. Ook zijn tientallen huizen door de vuurzee verwoest en is op veel plaatsen de stroom uitgevallen.

De Cypriotische president Nicos Anastasiades sprak van een "zeer moeilijke dag" en bedankte zowel Griekenland als Israël voor hun positieve reactie op de oproep. De Israëlische premier Naftali Bennett heeft toegezegd twee blusvliegtuigen te sturen die naar verwachting zondag aankomen. Naast Griekenland heeft ook Italië hulp beloofd. Meer dan twintig blusvoertuigen, zes helikopters en vier vliegtuigen bestrijden de vlammen al, bijgestaan ​​door Britse troepen die gestationeerd zijn op het mediterrane eiland.

Het intense vuur verspreidde zich vanuit het zuidelijke district Limassol in Arakapa waar meerdere huizen in vlammen opgingen. Uit voorzorg werden ook enkele dorpen in het nabijgelegen district Larnaca geëvacueerd. De Cypriotische minister van Klimaat zei tegen de staatsomroep CyBC dat "enorme delen van het bos" door het vuur zijn verwoest.

Vooralsnog zijn er geen doden of gewonden gemeld. Dichte rook was te zien in de zuidelijke badplaats Larnaca dat 40 kilometer van Limassol ligt en de rook zorgde ervoor dat de zon een 'bloedoranje' kleur kreeg.