Alle ongeveer 350 inwoners van het dorpje Lytton en omgeving in de Canadese provincie Brits-Columbia zijn woensdagavond (lokale tijd) huis en haard kwijtgeraakt toen een snel oprukkende natuurbrand alles verwoestte. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.

In het dorpje zijn de meeste huizen, gebouwen, het politiestation en ambulancestation verwoest door de brand. Een lokaal parlementslid zei tegen CBC News dat 90 procent van het dorp weggevaagd is.

Inwoners van Lytton zijn nu op zoek naar hun dierbaren die ze zijn kwijtgeraakt tijdens de evacuatie. Online werden talloze berichten geplaatst van mensen die zochten naar informatie over hun familie, vrienden en huisdieren die achtergebleven waren.

Hulpdiensten proberen ondertussen te achterhalen waar alle inwoners zich op dit moment bevinden. "Een van de uitdagingen op dit moment is dat mensen in allerlei richtingen gevlucht zijn", zei een lokale ambtenaar tegen CBC.

Burgemeester Jan Polderman tekende het officiële evacuatiebevel. "Het is verschrikkelijk. Alles stond in brand. Het duurde ongeveer 15 minuten vanaf de eerste rookontwikkeling tot er plotseling overal vuur was", zei hij tegen CBC.

Voor de gevluchte inwoners is een opvangcentrum ingericht. Op videobeelden, gemaakt door inwoners die zich het dorp uit haastten, zijn talrijke gebouwen in brand te zien.

Wind met snelheden tot 70 kilometer per uur stuwde het vuur naar het dorp, zei een meteoroloog van CBC. Ze legde uit dat de hete, droge en winderige omstandigheden in het gebied kunnen betekenen dat het vuur zich verplaatst met een snelheid van 10 tot wel 20 kilometer per uur.

In de Amerikaanse en Canadese staten langs de westkust was het de afgelopen dagen extreem heet. Lytton, dat 260 kilometer ten noorden van Vancouver ligt, spande dinsdag met 49,6 graden de kroon. Dat is de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten. In de regio Vancouver zijn meer dan honderd mensen overleden door de hitte. Het gaat hierbij vooral om ouderen.