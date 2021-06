Op maandagochtend is het vrijwel overal droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond de 17 graden. Overdag stijgt de temperatuur snel naar 22 graden in Zeeland tot 28 graden in Twente. Maar vanuit België trekken in de loop van de ochtend de eerste buien al over het westen van het land.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw weerbericht

In de middag kunnen overal in het land enkele onweersbuien ontstaan. Lokaal gaan de buien gepaard met hagel en windstoten. Tussen de buien door is het drukkend warm. Vanavond verdwijnen de meeste buien weer snel en kan er wat nevel of mist ontstaan.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.