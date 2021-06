Myanmar is van plan de militaire samenwerking met Rusland uit te breiden. Dat heeft de leider van het militaire regime, Min Aung Hlaing, volgens Sputnik gezegd in een interview met de Russische nieuwszender. Hij zou daarover vorige week gesprekken hebben gevoerd met de Russische minister Sergej Sjojgoe van Defensie, tijdens een militaire conferentie in Moskou.

"We zullen een nieuw partnerschap creëren en zullen het uitbreiden. Vanaf het begin was onze militaire samenwerking zo ontworpen dat deze in de loop van de tijd zou uitbreiden. Daarom hebben we tijdens die bijeenkomst vooral gesproken over het uitbreiden van de bestaande samenwerking", aldus Min Aung Hlaing.

Tijdens de ontmoeting in Moskou heeft Sjojgoe gezegd dat Myanmar een "beproefde strategische partner en betrouwbare bondgenoot in Zuidoost-Azië en de regio Azië-Pacific" is. Hlaing: "Ons leger is dankzij Rusland een van de sterkste in de regio geworden."

De Myanmarese generaal is het boegbeeld van de militaire staatsgreep van 1 februari, waarmee de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi werd afgezet. De massale protesten tegen de coup zijn bloedig neergeslagen en Aung San Suu Kyi en andere kopstukken zijn gevangen gezet. De militaire autoriteiten beweren dat het ingrijpen noodzakelijk was en beloven de macht over te dragen na nieuwe verkiezingen. Maar een datum daarvoor is nog niet geprikt.

Rusland heeft steeds meer banden met Myanmar, vooral op het gebied van militaire samenwerking en door de verkoop van Russische wapens aan het regime in Myanmar. Tal van Westerse landen weigeren nog wapens aan dat land te verkopen. De oppositie in het Zuidoost-Aziatische land hoopt juist dat internationale isolatie van het regime de junta op de knieën dwingt.