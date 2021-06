Bij de Poolse supermarkt in de Beverhof in Beverwijk is in de nacht van zondag op maandag opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden. De supermarkt was vorig jaar al twee keer doelwit van een explosie.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding over een verdachte situatie bij de supermarkt. Volgens een woordvoerder werden spullen aangetroffen die mogelijk duiden op een explosief.

Even later is in de omgeving van de supermarkt een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar het mogelijke explosief en naar de betrokkenheid van de verdachte.

Meerdere explosies in december en januari

In december en januari waren er zware explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Er raakten geen personen gewond, maar er werd wel veel schade en gevaar voor de omgeving veroorzaakt. Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. Vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd, aldus de politie. De afgelopen weken werd nog twee keer geprobeerd brand te stichten bij een Poolse supermarkt in het Limburgse Panningen. In Rotterdam waren er beschietingen.

Begin december vorig jaar werden de eerste Poolse supermarkten getroffen door een explosie. Bij filialen in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Aalsmeer (Noord-Holland) vonden ontploffingen plaats, die de beide winkels volledig verwoestten. De brand die na de explosie in Aalsmeer ontstond kostte een kat het leven.

Een nacht later werd ook een Poolse supermarkt in een winkelcentrum in Beverwijk doelwit van een explosie. Hierbij raakte de achtergevel van het pand flink beschadigd.

Een paar dagen later, op de vroege zaterdagochtend, werd de supermarkt in Beverwijk opnieuw getroffen door een explosie. Hierbij was de schade groter dan bij het eerste incident: de voorgevel kwam naar beneden en de glazen pui raakte beschadigd. Een paar winkels in het winkelcentrum bleven zaterdag dicht vanwege de explosie.

Begin januari was er opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit. In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.

Aanhoudingen

In januari werd een negentienjarige man uit Rotterdam opgepakt in verband met de explosies. Hij zit inmiddels niet meer vast, maar blijft nog wel verdachte. In mei werden nog eens vier mannen van tussen de 20 en 26 jaar uit Amsterdam aangehouden. Een van hen is op 21 juni vrijgelaten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. De andere drie zitten nog vast.