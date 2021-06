Het Amerikaanse leger heeft zondag luchtaanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse milities in Irak en Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er vijf doden gevallen. Volgens het Pentagon zijn de bombardementen een vergelding voor drone-aanvallen die de milities hebben uitgevoerd op personeel en faciliteiten van de Verenigde Staten in Irak.

De aanvallen waren volgens het ministerie van Defensie gericht op wapenopslagfaciliteiten en bases op twee plekken in Syrië en een locatie in Irak. Beide locaties liggen dicht bij de grens tussen de twee landen.

"Zoals blijkt uit de aanvallen van vanavond is president Biden duidelijk geweest dat hij zal optreden om het Amerikaanse personeel te beschermen", staat in een vrijgegeven verklaring van het Pentagon. "Ten minste vijf strijders van milities die door Iran worden gesteund zijn gedood en verschillende anderen raakten gewond bij een aanval door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen", staat in een verklaring van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Het is de tweede keer sinds zijn aantreden, vijf maanden geleden, dat de Amerikaanse president opdracht geeft voor vergeldingsacties tegen door Iran gesteunde groepen. In februari liet hij beperkte aanvallen uitvoeren op een doelwit in Syrië als reactie op raketaanvallen in Irak.

Sinds begin dit jaar zijn er al tientallen aanvallen in Irak gemeld op Amerikaanse doelen. Het gaat vooral om bomaanslagen op konvooien. Het gebruik van drones wordt gezien als een relatief nieuwe tactiek.