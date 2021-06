Vrouwelijke cadetten op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda voelen zich onveilig vanwege de machocultuur die daar heerst. Er zou sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties. Dat blijkt uit een scriptie van een cadet, Irina Tziamali (25), waarover NRC bericht.

Voor de recent openbaar gemaakte scriptie sprak Tziamali met twaalf mede-cadetten (zes mannen en zes vrouwen) en woonde ze groepsgesprekken bij. De titel van haar scriptie luidt: 'De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan'. Volgens de geïnterviewden heerst er een toxische, giftige sfeer op de KMA.

Uit de scriptie blijkt dat van vrouwelijke cadetten wordt verwacht dat zij opgaan in een mannenwereld. Vrouwen steunen elkaar amper, uit angst uit de toon te vallen. Hun ervaring is dat als een van de vrouwen faalt, opvalt, met een man naar bed gaat of zich vrouwelijk kleedt, dit een weerslag heeft op alle vrouwen, schrijft de krant. Naar aanleiding van de scriptie hebben vrouwen op de academie een WhatsApp-groep aangemaakt om elkaar te kunnen steunen.

In een reactie laat de KMA weten te werken aan een actieplan voor sociale veiligheid. De bevindingen van Tziamali zouden dat doel onderstrepen.

Eerder dit weekend spraken twee voormalig luitenant-kolonels zich in NRC uit over seksisme, racisme, vooroordelen en uitsluiting waarmee vrouwen bij defensie te maken hebben.