Nabij het station van Groningen is zondagavond een Arriva-trein ontspoord, meldt ProRail. Passagiers moesten geëvacueerd worden. Er is niemand gewond geraakt.

De trein in de richting van Roodeschool was net vertrokken toen het toestel ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren in nog niet duidelijk. ProRail onderzoekt de schade aan het spoor, waardoor er tijdelijk geen treinen rijden.

Na de ontsporing werden passagiers geëvacueerd en begeleid naar het perron. Volgens Dagblad van het Noorden konden passagiers makkelijk uitstappen omdat het achterste deel van de trein nog langs het perron stond. Ze zijn met bussen naar hun bestemmingen gebracht.

Het treinverkeer tussen Groningen en Delfzijl, Eemshaven en Leeuwarden wordt op zijn vroegst maandagochtend om 10.00 uur hervat, meldt de NS.