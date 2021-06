De UEFA heeft zondag in een verklaring tegengesproken dat de Europese voetbalbond het dragen van regenboogvlaggen heeft verboden in de Oranje-fanzone en de Puskás Aréna in Boedapest.

Volgens de UEFA zijn "symbolen met de regenboogkleuren" niet politiek en daarom gewoon toegestaan in stadions, waar de Europese voetbalbond verantwoordelijkheid draagt. Fanzones zijn volgens de UEFA de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten. Daarom kan de voetbalbond daar regenboogvlaggen niet verbieden of toestaan.

Beveiligers in de Hongaarse hoofdstad hebben al meerdere regenboogvlaggen van Nederlandse fans in beslag genomen. Zij deden dat volgens de KNVB op verzoek van de UEFA, die volgens de Nederlandse voetbalbond alleen vlaggen met de kleuren van het land zou toestaan in de fanzone en het stadion. Daar speelt het Nederlands elftal zondagavond tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK.

Op sociale media wordt door enkele fans gemeld dat ze hun regenboogvlaggen moeten inleveren. De fans werden door beveiligingspersoneel meegenomen naar busjes, waar de spullen in beslag werden genomen. De Nederlandse fans zouden geschokt zijn door het optreden.

Er zijn ook fans die wel een regenboogvlag mee de fanzone in hebben kregen. Een NU.nl-verslaggever ter plaatse ziet ook sommige Nederlandse fans met T-shirts, mondkapjes en aanvoerdersbanden in de regenboogkleuren. Zij mogen die wel dragen. Ook bij het stadion mogen mensen met regenboogtassen en regenboogbandjes gewoon naar binnen.

Met de regenboogkleuren maken de Oranje-fans duidelijk dat ze tegen de recent aangenomen antihomowetgeving in Hongarije zijn. Fans die vanaf Schiphol vertrokken, kregen op de luchthaven regenboogvlaggen en regenboogzweetbandjes uitgedeeld. Daarop staat de Hongaarse tekst 'A szerelem mindenkié', wat 'Liefde is voor iedereen' betekent.

UEFA verbood al eerder steunacties op het EK

Eerder kreeg de UEFA veel kritiek toen de bond het stadsbestuur van München verbood de Allianz Arena tijdens het groepsduel van Duitsland met Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. De Duitse doelman Manuel Neuer mocht wel een aanvoerdersband met de kleuren van de regenboog dragen.

Oranje speelt om 18.00 uur in de Puskás Aréna in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië. De fanzone werd voorafgaand aan de wedstrijd door 10.640 overwegend Nederlandse supporters bezocht.

Oranje-captain Georginio Wijnaldum draagt tijdens het duel een aanvoerdersband met de tekst 'OneLove' erop, als statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

