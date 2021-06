Zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal ontstaat wat mist of nevel. Met 25 tot 28 graden is het zomers warm. Het KNMI waarschuwt voor onweer in de middag en heeft code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Vanaf de tweede middaghelft neemt de kans op enkele buien met onweer vanuit het zuiden geleidelijk toe. 's Avonds kan in het midden en zuiden een bui met onweer vallen.

De buien trekken noordwaarts en nemen later in de avond in activiteit af. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met hagel en/of windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur.

In het noorden blijft het droog. Na het weekend houdt het wisselvallige zomerweer aan.

