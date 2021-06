Twee katholieke kerken in de Canadese provincie Brits-Columbia zijn zaterdag afgebrand. De kerken stonden in een gebied dat wordt bestuurd door de First Nations-stam Lower Similkameen Indian Band. De branden hebben mogelijk te maken met de recent ontdekte lichamen van kinderen op schoolterreinen van de kerk.

De afgelopen weken zijn meer dan negenhonderd lichamen gevonden in anonieme graven. De slachtoffers, kinderen uit minderheidsgroepen, zaten allemaal gedwongen op een internaat. Veel mensen hebben trauma's overgehouden aan die periode.

De baas van de stam, Keith Crow, noemde de branden tegenover de Canadese omroep CBC een grote ramp. Volgens hem hechten veel mensen waarde aan de kerk. "Ik ben boos. Ik zie hier niets positiefs uit voortkomen."

Eerder brandden ook al twee andere kerken uit in dezelfde regio. "Dat is geen toeval, hier moet meer achter zitten", aldus Crow.

In Canada werden ongeveer 150.000 kinderen uit minderheidsgroepen tot het einde van de vorige eeuw naar een van de 139 internaten gestuurd. Daar moesten ze zich aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada, terwijl ze geïsoleerd werden van hun eigen familie, taal en cultuur.

De katholieke kerk bestuurde veel van deze internaten. Een nationale onderzoekscommissie, die van "culturele genocide" spreekt, meldde eerder dat op de scholen meer dan vierduizend doden waren gevallen. De gezondheidssituatie op de internaten was slecht. De faciliteiten waarin studenten werden ondergebracht waren vaak slecht gebouwd, onvoldoende verwarmd en onhygiënisch.