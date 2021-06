Dit weekend werden over de hele wereld Pride-bijeenkomsten gehouden. Een beeldoverzicht van de grootste optochten.

Pride in Parijs, Frankrijk Pride in Parijs, Frankrijk Foto: Getty Images

Een deelnemer van de Pride-optocht in Parijs houdt een regenboogvlag vast.

Pride in Rome, Italië Pride in Rome, Italië Foto: Getty Images

In Italië werd de Pride-optocht vorig jaar afgezegd vanwege de coronapandemie. In het land wordt al maandenlang gediscussieerd over een wetsvoorstel die homo- en transfobie gelijkstelt aan discriminatie op basis van ras, religie of politieke voorkeur.

Pride in Berlijn, Duitsland Pride in Berlijn, Duitsland Foto: Getty Images

Een deelnemer van een van de optochten in Berlijn houdt een vlag vast waarop staat: "Homoseksuele liefde is mooi".

Pride in Tel Aviv, Israël Pride in Tel Aviv, Israël Foto: ANP

Tienduizenden mensen nemen deel aan de eerste Pride-optocht sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Pride in Mexico-Stad, Mexico Pride in Mexico-Stad, Mexico Foto: ANP

In Mexico-Stad namen duizenden mensen deel aan de Pride-optocht.