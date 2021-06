De astronomische zomer begint maandag. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het geruime tijd. In de ochtend kan het in het noorden nog droog zijn, maar ook daar gaat het in de loop van de dag regenen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw weerbericht

Lokaal kan veel regen vallen, soms wel tientallen millimeters. Er waait een matige noordenwind waardoor de temperatuur niet hoog oploopt. Op de meeste plekken wordt het 15 graden. In de middag kan het in het uiterste zuiden van Limburg 19 of 20 graden worden.

In de avond trekt de regen weg naar het noorden. Vanuit het zuiden komen er dan opklaringen het land binnen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.