Transgenderatleet Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het olympisch comité van het land maandag bekendgemaakt. Ze zal uitkomen op het onderdeel gewichtheffen.

De 43-jarige Hubbard nam deel aan herenwedstrijden voordat ze in 2013 van geslacht veranderde en wordt de eerste transgender die uitkomt op de Spelen. Haar deelname is mogelijk omdat het bestuursorgaan van het gewichtheffen eerder de kwalificatievereisten voor Tokio heeft aangepast en ze aan alle kwalificatiecriteria voor transgenderatleten voldoet. Zo liggen de testosteronwaardes van Hubbard onder de door het Internationaal Olympisch Comité vereiste drempel.

"We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld", zei hoofd Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité in een verklaring. Ondanks dat haar testosteronwaardes onder de vereiste drempel liggen, zeggen critici dat ze tal van fysieke voordelen heeft door als man op te groeien, waardoor haar aanwezigheid in de competitie oneerlijk is voor vrouwelijke atleten.