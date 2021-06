In de Amerikaanse plaats Wilton Manors in de staat Florida is zaterdagavond een automobilist ingereden op toeschouwers van de Pride-parade. Een van de slachtoffers is overleden, een ander is zwaargewond. Volgens de burgemeester van Fort Lauderdale deed de bestuurder van een pick-uptruck alsof hij deel van de parade was, toen hij plotseling versnelde en op de slachtoffers inreed.

Volgens de burgemeester Dean Trantalis was het een opzettelijke, terroristische aanslag op de lhbti-gemeenschap. Lokale autoriteiten zijn daar echter niet zeker van.

De bestuurder is aangehouden. Daarbij zou hij volgens getuigen hebben gezegd dat het om een ongeluk ging. Toeschouwer Christina Currie zei tegen de South Florida SunSentinel : "Plotseling kwam er op hoge snelheid een truck door de hekken. Het was absoluut opzettelijk."

De Democratische politica Debbie Wasserman Schultz deed mee aan de parade en werd bijna geraakt door de pick-uptruck. Ze kwam er met de schrik van af.

De parade is afgelast en er wordt grondig onderzoek gedaan naar het incident.