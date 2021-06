Zware buien met onweer en windstoten trokken vannacht via het noordoosten over het land. De temperatuur daalt zondag naar 14 tot 18 graden. Overdag is er een afwisseling van wolken en zon. In de avond kan lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 27 graden. De noordenwind is matig van kracht.

Maandag wordt het erg bewolkt en valt af en toe regen. De noorden- tot noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Het wordt een stuk koeler met 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.

