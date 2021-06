"U moet uw zware vesten aantrekken", kreeg de politie in Gouda via de meldkamer te horen. Een getuige had gemeld dat een jongen in een groepje in de wijk Korte Akkeren met een vuurwapen in zijn hand stond en dat richtte op voorbijgangers. Agenten met getrokken dienstwapens arresteerden drie jongens van 14 en 15 jaar in de buurt van de Guldenburg.

Op camerabeelden uit de omgeving zag de politie dat het mogelijk om een vuurwapen ging. Ook zou er gevochten worden. Diversen agenten hielden de verdachten onder schot. De jongens werden aangehouden, gefouilleerd en overgebracht naar een cellencomplex.

De 'vuurwapens' die de jongens bij zich droegen bleken echter zwartgeverfde waterpistooltjes te zijn. "Een domme zet die grote gevolgen had kunnen hebben", schrijft de politie op Facebook bij een foto van de 'wapens'. "Zonder zwarte verf waren het gewoon waterpistooltjes gebleven. Met de zwarte verf had het verhaal echter heel anders af kunnen lopen."