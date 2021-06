De zendmast van RTV Oost in Zwolle is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door bliksem. Daardoor is de radiozender via de ether tijdelijk niet te ontvangen in een deel van Overijssel. Volgens de regionale zender gaat het om de frequentie 99,4 MHz in het noordwesten van de provincie.

Radio Oost is nog wel te beluisteren via 97,9 MHz in Deventer, 95,6 in Salland en 89,4 in Twente, net als via de kabel en DAB. Volgens RTV Oost wordt er gewerkt om de storing op te lossen.

Op dit moment trekt een gebied met stevige regen- en onweersbuien boven het midden van het land richting het noorden van het land. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met windstoten van 60-65 kilometer per uur, hagel en veel regen (20-30 millimeter in een uur). Voor het midden en noorden van het land heeft het KNMI code geel afgegeven. Naarmate de buien noordoostwaarts trekken worden ze geleidelijk minder intensief.

Aan het einde van zaterdagavond en in het begin van de nacht op zondag gold dezelfde weerswaarschuwing ook voor Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De komende uren wordt het van het zuiden uit overwegend droog.