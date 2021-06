In de nacht van zaterdag op zondag trok er flink noodweer over Nederland en België. In Zwolle werd de zendmast van RTV Oost getroffen door de bliksem, waardoor de radiozender via de ether niet te ontvangen was in een deel van Overijssel. In het Belgische Beauraing, vlakbij de grens met Frankrijk, zijn zeventien mensen lichtgewond geraakt nadat een kleine tornado zaterdagavond over het dorp raasde.

Volgens de regionale zender gaat het om de frequentie 99,4 MHz in het noordwesten van de provincie. Radio Oost is nog wel te beluisteren via 97,9 MHz in Deventer, 95,6 in Salland en 89,4 in Twente, net als via de kabel en DAB. Volgens RTV Oost wordt er gewerkt om de storing op te lossen.

Minitornado richt flinke schade aan in Belgisch stadje

In het Belgische Beauraing raakten zeker vijftig gebouwen beschadigd en is het gemeentelijke rampenplan in werking gesteld, melden de autoriteiten. Slachtoffers in het dorp worden tijdelijk opgevangen in het culturele centrum.

Tien mensen raakten gewond toen het terras van het café waar ze zaten werd weggeblazen door de harde wind. "Het leek wel een apocalyps", zegt een vrouw die er zat toen het noodweer toesloeg tegen Sudinfo.be. De minitornado die door het centrum van het stadje trok, richtte volgens de krant veel schade aan gebouwen aan. Ook waaiden veel bomen om waardoor wegen werden versperd.

Namen en omgeving werden zaterdagavond rond 23.00 uur ongeveer een half uur lang getroffen door hevig onweer. De brandweerdiensten kregen ongeveer twintig meldingen, voornamelijk over ondergelopen wegen en kelders. In de dorpen Eprave en Mont-Gauthier werden enkele daken afgerukt. Ook het dak van de kerk van Laloux moest eraan geloven. In een woning in Saint-Servais sloeg de bliksem in en ontstond er brand. Maar die kon snel door de brandweer geblust worden.

Noodweer in Nederland

Er trekt een gebied met stevige regen- en onweersbuien boven het midden van het land richting het noorden van het land. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met windstoten van 60-65 kilometer per uur, hagel en veel regen (20-30 millimeter in een uur). Voor het midden en noorden van het land heeft het KNMI code geel afgegeven. Naarmate de buien noordoostwaarts trekken worden ze geleidelijk minder intensief.

Aan het einde van zaterdagavond en in het begin van de nacht op zondag gold dezelfde weerswaarschuwing ook voor Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De komende uren wordt het van het zuiden uit overwegend droog.