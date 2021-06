In de nacht van zaterdag op zondag trok er flink noodweer over Nederland en België. In Zwolle werd de zendmast van RTV Oost getroffen door de bliksem, waardoor de radiozender via de ether niet te ontvangen was in een deel van Overijssel. In het Belgische Beauraing raakten zeventien mensen lichtgewond nadat een kleine tornado zaterdagavond over het dorp was geraasd.

Monteurs zijn de hele nacht bezig geweest om de beschadigde apparatuur te vervangen. Sinds zondagochtend vroeg is de radiozender weer in de lucht, meldt RTV Oost.

In Beauraing, vlak bij de grens met Frankrijk, raakten zeker vijftig gebouwen beschadigd. Het gemeentelijke rampenplan is in werking gesteld, melden de autoriteiten. Tien mensen raakten gewond toen het terras van het café waar ze zaten werd weggeblazen door de harde wind. Slachtoffers in het dorp worden tijdelijk opgevangen in het culturele centrum.

"Het leek wel een apocalyps", zegt een vrouw die er zat toen het noodweer toesloeg tegen Sudinfo.be. De minitornado die door het centrum van het stadje trok, richtte volgens de krant veel schade aan gebouwen aan. Ook waaiden veel bomen om, waardoor wegen werden versperd.

De Belgische stad Namen en omgeving werden zaterdagavond rond 23.00 uur ongeveer een half uur lang getroffen door hevig onweer. De brandweer kreeg ongeveer twintig meldingen, voornamelijk over ondergelopen wegen en kelders.

In de nabijgelegen dorpen Éprave en Mont-Gauthier werden enkele daken afgerukt. Ook het dak van de kerk van Laloux moest eraan geloven. In een woning in Saint-Servais sloeg de bliksem in en ontstond er brand. Die kon door de brandweer snel geblust worden.