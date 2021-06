Een joyrider van 12 jaar is zondagavond bij Gasselte in Drenthe met een auto over de kop geslagen. Hij raakte lichtgewond aan zijn knie.

Zijn ouders waren niet thuis en uit verveling had hij de autosleutels gepakt om een stukje te gaan rijden. De auto belandde ondersteboven in de berm, raakte zwaar beschadigd en moest door een berger weggehaald worden.