CDU, de partij van Angela Merkel, heeft zondag een duidelijke overwinning geboekt bij de regionale verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Volgens de definitieve uitslag heeft de CDU 37,1 procent van de stemmen gekregen, bijna 5 procentpunt meer dan bij de verkiezingen vijf jaar geleden.

Alternative für Deutschland verloor kiezers: AfD heeft in de exitpoll 20,8 procent van de stemmen, terwijl de rechts-populistische partij vijf jaar geleden nog bijna een kwart van de kiezers achter zich kreeg. De linkse-radicale partij Die Linke verliest 5 procentpunt en staat op 11,2 procent van de stemmen. De SPD kreeg volgens de exitpoll 8 procent van de stemmen en de FPD en de Groenen 6 procent.

Het waren de laatste verkiezingen vóór die voor de Bondsdag in september. De landelijke tak van de CDU noemt de regionale winst een boost en een "overwinning voor Armin Laschet". Laschet is de partijleider en de kandidaat-bondskanselier namens de CDU, die Merkel moet opvolgen.

Saksen-Anhalt is een van de armste deelstaten van Duitsland. Het is zwaar getroffen door de ineenstorting van de zware industrie toen de communistische DDR in 1990 ophield te bestaan. Ruim dertig jaar later is de regio nog niet hersteld en is het gemiddelde inkomen nog geen 70 procent van een gemiddeld Duits inkomen.

Een deel van bevolking heeft daarom de deelstaat verlaten. Er wonen nu nog 2,2 miljoen mensen, een kwart minder dan in 1990.