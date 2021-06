Spanje verscherpt met ingang van maandag de inreisregels voor reizigers uit andere landen. Reizigers moeten dan de uitslag van een negatieve PCR-test van niet ouder dan 48 uur voorleggen, terwijl die nu nog 72 uur oud mag zijn. Volledig gevaccineerde reizigers (ten minste veertien dagen volledig gevaccineerd) hoeven geen uitslag van een negatieve PCR- of antigeensneltest te overleggen. De wijziging treft mogelijk mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn.

Vanaf maandag kun je ook de uitslag van een antigeensneltest laten zien. Deze moet net als de PCR-test binnen 48 uur voor aankomst afgenomen zijn. Een bewijs van herstel van COVID-19 geeft eveneens toegang tot Spanje

Personen uit een tiental landen die volledig tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, hoeven zich niet meer te laten testen. Dat geldt onder meer voor reizigers vanuit Israël en de Verenigde Staten (pdf). Dat geldt niet voor volledig gevaccineerde reizigers uit hoogrisicogebieden, waaronder Nederland en andere EU-landen. Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst een vaccinatiebewijs kunnen tonen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondag in gesprek met Hart van Nederland dat de Spaanse maatregelen maandag gewijzigd worden. Het reisadvies wordt pas aangepast als de nieuwe regels daadwerkelijk van kracht zijn, zo laat het ministerie weten.

Verbetering: Een eerdere versie van dit artikel kon de indruk wekken dat volledig gevaccineerde reizigers naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test moeten kunnen afgeven om Spanje in te mogen. Dit is niet het geval. Een negatieve PCR- of antigeensneltest, een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel van COVID-19 voldoen alle afzonderlijk.