In het noorden komt zondag nog wat bewolking voor, maar verder zijn er brede opklaringen. Lokaal kan er grondmist voorkomen, in de noordelijke helft van het land kan het in grotere gebieden mistig worden.

Het kwik schommelt rond 6 graden en er is weinig wind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden, al duurt het in het noorden mogelijk langer voordat de mist oplost.

Het wordt iets warmer dan zaterdag met maxima rond 15 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in Limburg. Ook na het weekend houdt het vrij zonnige weer en warme weer aan.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.