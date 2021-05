De rechtbank Den Haag is woensdagochtend begonnen met de schouw van het neergestorte vliegtuig MH17 op de vliegbasis in Gilze-Rijen. In de hangar op de militaire basis staan de reconstructie van het toestel en de wrakstukken opgesteld. De rechter noemde een eigen waarneming in april "noodzakelijk".

Het gaat om een stalen constructie waar wrakstukken aan vast zijn gemaakt, met name bij de cockpit. Rechts daarachter zou de buk-raket zijn ingeslagen. Er zijn ook een trap en een verhoging gemaakt om in - wat over is van - het toestel te kijken. Een deel van de binnenkant van de cockpit is gereconstrueerd.

Voor de gelegenheid is naast de hangar waar het toestel in staat een grote tent ingericht die dienst doet als rechtbank. Buiten bij de hangar staan kleine tentjes, voor onder anderen mensen van de rechtbank, het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaten van Oleg Pulatov, de enige verdachte die zich in dit proces laat vertegenwoordigen.

Onder meer vanwege de locatie en de coronamaatregelen mag maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. De bevindingen van de rechtbank worden nog niet direct besproken, maar op een later moment.

Bij de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines was vertrokken van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Het OM verdenkt vier mannen van betrokkenheid, drie Russen en een Oekraïner.

Volgens het OM is de MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische buk-raket. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

De strafzaak bevindt zich momenteel nog in de inleidende fase. Het monsterproces wordt waarschijnlijk vanaf 7 juni inhoudelijk behandeld.