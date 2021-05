Veel stemmen die via sms zijn uitgebracht tijdens het Eurovisie Songfestival zouden ongeldig zijn verklaard. Diverse stemmers klagen dat zij pas uren later een bericht kregen dat hun stem niet is meegeteld, omdat de stembus al gesloten was. Het is nog niet duidelijk om hoeveel gevallen het precies gaat.

De website DroidApp meldt dat er van hun redactie maar één stem geldig is verklaard, terwijl alle stemmen tegelijkertijd uit waren gebracht via het nummer 9090. Degenen van wie de stemmen niet zijn meegenomen, kregen uren later het bericht dat 'de voting al is afgelopen'. DroidApp beweert dat er uit hun inventarisatie blijkt dat honderden stemmen niet mee zijn geteld.

Ook op Twitter hebben gebruikers hun onvrede geuit over hun ongeldig verklaarde stemmen. Arjen Lubach heeft via zijn account een poll opgezet om te peilen bij hoeveel mensen de stemming is mislukt.

In de reacties op de poll hebben meerdere gebruikers screenshots gedeeld van de teleurstellende sms die zij kregen. In veel gevallen kwam de sms uren later, pas op zondagochtend. Anderen meldden dat zij ruim een kwartier voor de sluiting al een bericht kregen dat hun stem niet werd meegeteld.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft nog geen reactie gegeven op de klachten. Ook is het nog niet bekend hoeveel keer er is gestemd. Er kan maximaal 20 keer per persoon gestemd worden.

Het Eurovisie Songfestival 2021 heeft dit jaar plaatsgevonden in Rotterdam. Op zaterdagavond was de finale, waarbij Italië is uitgeroepen als winnaar. Nederland belandde op de 23e plaats.