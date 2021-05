Op zaterdagochtend is het op veel plaatsen bewolkt en lange tijd nat. In de middag breekt de zon vaker door, maar losse buien blijven wel mogelijk. In het zuiden houdt het natte weer wat langer aan.

De wind draait naar het westen en neemt geleidelijk in kracht af. Het wordt 10 tot lokaal 14 graden.

Morgen valt met name in de ochtend in het oosten nog wat regen. In de middag schijnt de zon en vooral landinwaarts ontstaan pittige buien. Er steekt een stevige zuidwestenwind op en het wordt circa 15 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.