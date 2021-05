Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Ongekende daling van werkloosheid in eerste maanden van 2021

In het eerste kwartaal van dit jaar telde Nederland 50.000 werklozen minder dan in het kwartaal ervoor. Het gaat om de grootste daling sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2003 begon met meten. Tegelijkertijd steeg het aantal openstaande vacatures vorig kwartaal zeer snel, met 26.000. Dat is de grootste toename van deze eeuw.

Haren van Kurt Cobain leveren bijna 12.000 euro op

Zes haren van Kurt Cobain zijn tijdens een veiling in de Verenigde Staten verkocht voor 14.145 dollar (11.600 euro). De onbekende nieuwe eigenaar is volgens veilinghuis Iconic Auctions nu in het bezit van "het enige haar van Kurt Cobain dat op de markt is".

Volgens Gezondheidsraad kan prik corona-infectie bij ander helpen voorkomen

De Gezondheidsraad schreef donderdag in een advies aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat vaccinatie tegen COVID-19 kan bijdragen aan het voorkomen van een coronabesmetting bij anderen.

Groot volksfeest en ontlading in Gaza na ingaan wapenstilstand

Inwoners van Gaza zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in groten getale de straat opgegaan om het staakt-het-vuren met Israël te vieren, dat sinds 1.00 uur van kracht ging. De partijen bereikten donderdag een akkoord na elf dagen van gewelddadige confrontaties tussen Israël en Palestijnse groeperingen in de Gazastrook.

100.000 euro opgehaald voor door brand getroffen Haagse moskee

Het streefbedrag van de crowdfundingsactie voor de door brand getroffen Haagse moskee is vrijdag bereikt. Het doel was 100.000 euro op te halen. Slechts negentien uur nadat de actie van start was gegaan, was dat bedrag al binnen.

Tweede prik AstraZeneca kan volgens De Jonge voortaan toch weer sneller

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft met GGD's, ziekenhuizen en huisartsen afgesproken dat mensen die worden ingeënt met het vaccin van AstraZeneca voortaan sneller hun tweede prik kunnen krijgen. Dat schreef de bewindsman vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.