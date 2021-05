Het lange pinksterweekend verloopt wisselvallig. Er trekken buien over Nederland en het is ook een stuk kouder dan gebruikelijk, meldt Weerplaza.

Een lagedrukgebied trekt vrijdag vanuit Groot-Brittannië in oostelijke richting over de Noordzee en brengt talrijke buien en veel wind met zich mee. Vooral in de kustprovincies is er kans op zware windstoten.

Zaterdagavond gaat het geleidelijk minder hard waaien en tijdens Pinksteren blijft de wind vanuit overwegend zuidwestelijke richting veelal matig van kracht. De kans op buien blijft groot, maar tijdens droge perioden breekt de zon ook steeds vaker door, zeker op zondag.

De middagtemperatuur komt uit op 13 tot 16 graden en daarmee is het ongeveer 4 graden kouder dan gebruikelijk. In de zon en uit de wind is het zondagmiddag op sommige plekken wel aangenaam.

Het aantal buien is maandag waarschijnlijk weer wat groter dan zondag en er is dan ook minder ruimte voor de zon.

