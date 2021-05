Vanuit het westen trekken vrijdagochtend wolkenvelden over het land. In het zuiden komen enkele opklaringen voor. In het westen en noorden kan een enkele bui vallen. De minima liggen rond 10 graden.

Vrijdag overdag neemt overal de kans op een bui toe, met afwisselend enkele zonnige momenten. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Daarbij waait het vrij krachtig tot hard, met zeker tijdens buien kans op zware windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.