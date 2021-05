FC Utrecht-FC Groningen ·

34' Daar is opeens een listige poging van Groningen-middenvelder Lundqvist! Hij probeert een vrije trap van grote afstand er in één keer in te schieten, maar de bal gaat net over het doel van Oelschlägel. De Duitse doelman leek overigens behoorlijk last te hebben van de laagstaande zon in Utrecht.