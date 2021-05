In de nacht van zondag op maandag vielen er flink wat buien. Overdag zal dat ook geruime tijd het geval zijn. De zwaarste buien trekken in de middag over het binnenland. Lokaal komt onweer en hagel voor.

Tussen de buien door komt de zon soms tevoorschijn, vooral aan de kust. Daar blijft het in de middag meestal droog.

Er waait een matige westenwind en het wordt maximaal 15 graden. Vannacht volgen opnieuw buien en ook morgen blijft het niet overal droog. Wel komt in de middag vooral aan zee de zon tevoorschijn.

