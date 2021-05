Vannacht klaart het wat op, maar regionaal kunnen nog enkele buien vallen. Vooral op zondagmiddag is er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 kilometer per uur.

Maandag valt er in de loop van de dag steeds meer regen. De meest zware buien, soms met onweer, vallen landinwaarts. Tussendoor prikt de zon soms door, maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet. De zuidwestenwind waait boven land matig, kracht 3 tot 4 en aan zee is de wind soms vrij krachtig, kracht 5. Later op de dag neemt het aantal buien ook landinwaarts iets af.

