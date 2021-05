Als je dit weekend naar buiten gaat, neem dan vooral een paraplu mee. Het gaat namelijk flink regenen. De afgelopen dagen was het al wisselvallig, met op sommige plekken in het land droog en zonnig weer, maar dit weekend wordt het op meerdere plaatsen nat.

Zaterdag scheert er een lagedrukgebied langs de westkust waardoor vrijwel het hele land met buien te maken krijgt. Bewolking zal meestal de overhand hebben en met een zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden. De meeste neerslag valt in de middag en avond en sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De temperatuur zal dalen wanneer de buien langer aanhouden.

In de kuststrook breekt zondag overdag de zon wat vaker door en valt het mee met de regen. Landinwaarts komen wel veel stapelwolken en buien voor. De meeste regen valt in de middag en avond en kan gepaard gaan met hagel en onweer. Er waait een westelijke wind en het wordt 14 graden aan zee en 16 tot 17 graden in het binnenland.

