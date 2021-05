In het zuiden van het land geldt code geel vanwege dichte mist. In het begin van de ochtend klaart het op. In het noorden kan het in de ochtend regenen. In de loop van de dag neemt ook in het zuiden de kans op regen toe, mogelijk met onweer.

Verder is er veel bewolking in het midden van het land en kan ook daar hier en daar een regenbui vallen.

Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 15 tot 17 graden. Zaterdag zijn er meer buien.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.