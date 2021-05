Woensdag is er in Nederland meer ruimte voor de zon. Dat is vooral in de ochtend het geval. Het blijft overwegend droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De temperaturen lopen uiteen van 15 graden in de kustgebieden tot 18 graden in het zuiden van het land.

Woensdagochtend begint met enkele mistbanken, maar daarna wordt het al snel zonnig. Aan het einde van de ochtend ontstaan stapelwolken. In de middag is het in het hele land wisselend bewolkt, met lokaal een bui.

Donderdag en vrijdag wordt het weer onbestendig, waarbij er een grotere kans op neerslag is. De middagtemperatuur blijft ongeveer hetzelfde.

