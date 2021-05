Op dinsdag zijn bij het geweld tussen Israël en de Palestijnen zeker 33 mensen om het leven gekomen, zo schrijven verschillende media. Bij Israëlische luchtaanvallen op Palestijnse doelen zouden 30 Palestijnen omgekomen zijn, onder wie tien kinderen.

Bij vergeldingsacties door raketbeschietingen zouden nog eens drie Israëliërs gedood zijn. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is het land een grote operatie begonnen. "We hebben besloten dat Hamas en de Islamic Jihad een hoge prijs zullen betalen voor hun daden."

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is sinds enkele dagen opgelaaid omdat de Israëliërs tientallen Palestijnen uit hun woningen in bezet Oost-Jeruzalem willen zetten om daar Joodse kolonisten te vestigen. De Palestijnen bestookten Israël al met honderden raketten. Israël op zijn beurt neemt Hamas-doelwitten in de dichtbevolkte Gazastrook onder vuur.

Dinsdagavond riep Benjamin Netanyahu de noodtoestand uit in de centraal gelegen plaats Lod, waar eerder op de dag rellen waren uitgebroken. Er zouden daar minimaal 12 gewonden zijn gevallen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bespreekt woensdag achter gesloten deuren het aanhoudende geweld geweld tussen Israël en de Palestijnen, zo verklaren diplomatieke bronnen tegenover persbureau AFP.

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad zou de tweede in korte tijd zijn. Afgelopen maandag werd er ook al gesproken, wat toen overigens niet in een slotverklaring resulteerde.

In het voorstel daarvoor, ingezien door AFP, wordt Israël opgeroepen te stoppen met de woninguitzettingen Ook zou het land moeten stoppen met het bouwen van nieuwe nederzettingen.

VN-secretaris-generaal António Guterres riep Israël en de Palestijnen dinsdag op het geweld te staken. Netanyahu heeft echter al laten weten dat de operatie tegen Hamas en de Islamic Jihad nog wel even zal voortduren.