Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Positieve reacties op herdenkingstoespraak van André van Duin

André van Duin sprak dinsdag tijdens de Nationale Herdenking op de Dam onder meer over de oorlogservaringen van zijn vader. Onder het artikel stonden vrijwel alleen positieve reacties van lezers die door zijn speech geraakt werden, zoals Malle_Pietje_cdccda.

"Indrukwekkende toespraak en raakt de snaar van vrijheid precies goed. Vrijheid is kwetsbaar, want het wordt gevormd door gedachten van eenieder. Het stopt niet bij oorlog en het beleid van de regering, maar moet in alle harten gedragen worden. André van Duin is voor mij hier een grote inspiratiebron. Nooit polariserend, nooit beledigend, nooit belerend, maar altijd indrukwekkend en de juiste snaar rakend."

Onduidelijkheid over toegangstesten in juni

Het kabinet streeft ernaar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni mogelijk te maken. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid voor de tijdelijke wet af, maar er zijn nog tal van wijzigingsvoorstellen ingediend.

Lezer WalE staat positief tegenover het voorstel: "Vrijwillig gratis testen in juni en misschien nog begin juli is een leuke extra voor de mensen die dat al willen voor extra activiteiten. Daarna heeft iedereen de keuze voor een prik gehad."

"Vanaf dan geen subsidie meer voor de testen en overal een vaccinatiepaspoort of een negatieve test laten zien. Dan kan iedereen met een korte scan van een QR-code weer alles doen wat we normaal vonden. Je kunt misschien nog anderen besmetten, maar dat nemen we voor lief. Ernstig ziek wordt nagenoeg niemand meer met de prik."

"Voor nu dan nog zes weken met extra testen leven, kunnen we als extra echt nog wel even doen."

Het is alleen nog onduidelijk hoe het testen voor toegang er in de praktijk uit komt te zien. Ook werd nagedacht over een eigen bijdrage, maar die zou zorgen voor een tweedeling in de samenleving, vindt ook Webschrijver.

"Stel je voor: even een kopje koffie drinken op het terras wordt onbetaalbaar. Maar minstens zo belangrijk is de duur van de maatregel. We hebben inmiddels de ervaring dat het begrip 'tijdelijk' bij de club van Rutte zeer rekbaar is."

"En dan is er de praktische kant. Hoe moeten we ons de testen voorstellen? Op elke hoek van de straat een testlocatie? Probleem nummer twee: de geldigheidsduur van de test. Die is maximaal 48 uur. Een paar keer in de week in de rij voor een test... Zie je het voor je?"

Raven van Dorst identificeert zich als non-binair

Raven van Dorst heeft besloten niet langer als Ryanne door het leven te gaan, maar van naam te veranderen en zich te identificeren als non-binair. Op NUjij kreeg de artiest en presentator veel steun, hoewel het niet voor iedereen duidelijk was hoe Raven nu aangesproken moet worden.

Gebruiker Laterprater zegt hier het volgende over: "Heb Raven altijd een enorm gaaf, leuk, vrolijk mens gevonden waar ik echt enorm om heb kunnen lachen in de programma's die ze tot nu toe heeft gemaakt en hoop dat ze dit nog lang blijft doen. Onder welke naam of noemer Raven zich ook maar voortbeweegt door het leven, dat maakt voor mij geen enkel verschil. Raven is voor mij nog steeds precies dezelfde, een leuk, gaaf mens."

"De discussie rondom non-binair staat echt ver van mij af en ik kan me niet voorstellen hoe dat voelt of hoe je dat ondergaat als dat speelt in je leven. Ik kan alleen van een afstand naar deze discussie kijken en blij zijn voor diegene die zich in deze tijd vrijer kan uitspreken of meer zichzelf kan zijn. Als dit voor Raven de beste weg is om zich vrijer en gelukkiger te voelen, dan word ik daar ook blij van."

"Heb wel een praktisch probleempje en dat is dat ik nu niet weet of ik nu haar of hem moet zeggen in een volzin. Ik vind het - wat staat voor onzijdig - zo vreemd klinken of moet ik daar maar aan wennen?"

