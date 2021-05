De aangekondigde politiestaking rondom de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax gaat niet door. Het demissionair kabinet zegde zondag toe met de politiebonden in gesprek te gaan. Daarmee willigde het de eis van de bonden in. Met het afblazen van de actie kan de Klassieker volgens plan worden gespeeld.

Het kort geding dat de gemeente Rotterdam had aangespannen tegen de staking werd ingetrokken, nadat er de toezegging werd gedaan dat er maandag overleg plaatsvindt tussen het kabinet en politiebonden.

De politiebonden lieten zaterdag weten te zullen gaan staken omdat er nog steeds geen akkoord is over een verbeterde CAO. Ook willen ze dat agenten voorrang krijgen bij inentingen tegen het corona-virus.

Daar kwam bij dat de politie zichzelf op zaterdag opnieuw geconfronteerd zag met geweld tegen agenten bij een demonstratie in Barneveld en voorafgaand aan de laatste training van Feyenoord in Rotterdam. De advocaat van de bonden liet weten dat de politie het gevoel heeft te fungeren als de "kop van jut van de samenleving". "De werkdruk is bijna niet meer te behappen."

De advocaat van de gemeente zei vlak voor de zitting te hebben gehoord dat Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, bereid was om zondagmiddag telefonisch in overleg te treden met de bonden en dat er maandag een gesprek kan plaats vinden. Dit was "nieuwe informatie" liet Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, weten en na overleg met collega's, liet hij weten met deze toezegging de staking in te willen trekken.

Hoofd van de politie in Rotterdam, Fred Westerbeke, zei begrip te hebben voor de acties van de politie, maar vond een staking tijdens de wedstrijd Feyenoord - Ajax zeer onverstandig. De spanningen tussen beide supportersgroepen is opgelopen na een onderling gevecht in Delft en aanslagen op cafés van fans van beide clubs.

De politie heeft signalen dat hooligans de confrontatie met elkaar willen aangaan en als de politie zou gaan staken zouden zij "hun kans ruiken", aldus Westerbeke.