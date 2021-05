Er bestaat een kans dat er op zondagochtend enkele (onweers)buien vallen. Maar in de middag blijft het zo goed als droog en gaat de zon flink schijnen waardoor de temperatuur snel oploopt.

In het midden, oosten en zuidoosten wordt het met 25 tot 27 graden zomers warm. Ook op andere plekken is het met 22 tot 24 graden warm weer. In de avond neemt de kans op onweersbuien toe.

Ook in de nacht vallen enkele buien. Met minima van 14 tot 17 graden wordt het een zachte nacht. Morgen vallen af en toe buien. De temperatuur stijgt naar 15 tot lokaal 21 graden.

