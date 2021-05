FC Barcelona, Real Madrid en Juventus hebben zaterdag in een gezamenlijke verklaring benadrukt dat ze achter hun plan voor een Super League blijven staan. De drie clubs reageren daarmee op een UEFA-verklaring een dag eerder.

De UEFA meldde vrijdag dat negen van de twaalf clubs die een Super League wilden oprichten akkoord zijn gegaan met sancties. Voor Barcelona, Real en Juventus - die de straffen niet accepteerden - zijn zwaardere maatregelen niet uitgesloten.

De drie clubs laten in hun gezamenlijke verklaring weten dat ze daar niet bang voor zijn. "We zijn het aan onze belanghebbenden, de fans, het welzijn van het voetbal en de financiële duurzaamheid van de sport verplicht adequate oplossingen na te streven, ondanks de onaanvaardbare en aanhoudende druk en dreigementen van de UEFA", staat er onder meer.

"We herhalen dat we met respect en zonder ondraaglijke druk in discussie willen met de FIFA, de UEFA en alle andere belanghebbende partijen, zoals we altijd hebben gedaan. We willen de beste oplossingen voor de hele voetbalfamilie."

'Opgeven zou onverantwoord zijn'

Barcelona, Real en Juventus zeggen dat ze het jammer vinden dat ze nog alleen staan in hun plannen voor hervormingen in het topvoetbal. "We zijn bereid onze aanpak te heroverwegen, maar het zou onverantwoord zijn als we onze missie zouden opgeven, gezien de behoeften en de systeemcrisis in het voetbal."

De negen andere clubs die bij de Super League betrokken waren (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid) zijn tot een overeenkomst met de UEFA gekomen.

Ze moeten onder meer samen 15 miljoen euro doneren aan de UEFA, die dat geld in jeugdvoetbal gaat investeren. Ook moeten ze 5 procent van het Europese prijzengeld van dit seizoen inleveren en is vastgelegd dat ze zich moeten blijven inzetten voor deelname aan alle UEFA-competities.